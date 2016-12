TuK Nr. 150 (2/2016): Biblische Hermeneutik ist erschienen.

Beiträge von Ton Veerkamp, Gerhard Jankowksi, Anke Wolff-Steger, Matthias Loerbroks und Dick Boer.

TuK Nr. 149 (1/2016): Offenbarung des Johannes ist erschienen.

Aus dem Vorwort:

„Zum vorliegenden Heft: Die vier hier präsentierten Beiträge gehen zurück auf

Vorträge, die im März 2015 bei einem Lehrhaus zur Johannesoffenbarung im

»Institut für Theologie und Politik« in Münster gehalten worden sind. Der Genius

loci mag dem Lehrhaus zur Hilfe gekommen sein, denn genau darum ging es ja: in

der »Theologie« der Johannesoffenbarung die »Politik« hervortreten zu lassen und

gleichzeitig zu erklären, warum eine bestimmte Form politischer Analyse genau zu

dieser und keiner anderen Form theologischen Denkens gefunden hat.

Anthony Gwythers Beitrag zu Offenbarung 4–5 liest den Text auf der Grundlage

des von Ton Veerkamp entwickelten Gottesverständnisses: »Gott« ist dann

kein anderer Name für ein »höchstes Wesen«, sondern das, was in einer gegebenen

Gesellschaftsordnung den Kulminationspunkt von Autorität und Loyalität

bildet, das also, was diese Ordnung von oben her zusammenhält. In der Welt, in

der der Seher Johannes seinen Text schrieb, funktionierte die Grundordnung Roms

als Gott. Dementsprechend wird der Gott Israels in der Offenbarung zwar als

souverän, zugleich aber als nicht-handelnd dargestellt, er erscheint in verhimmelter

Form. Die versiegelte Schriftrolle, die in der Hand Gottes gesehen wird, ist im

Kontext des Siegeszuges Roms nach der Eroberung Jerusalems zu verstehen.

Gerhard Jankowski beschäftigt sich mit Offb 12–13 und 17. Diese Texte gehören

in den Bereich der Kapitel 12–18, die das Zentrum der Offenbarung des

Johannes bilden. Sie bieten eine Vision der Vernichtung des Imperium Romanum.

Die Vision schöpft aus den Büchern Daniel und Ezechiel und übernimmt von

dort die Auseinandersetzung mit »Babylon«. Einer jüdischen Auslegungstradition

folgend,deutet sie Babylon auf Rom. Eine besondere Rolle spielt dabei die

Zahlensymbolik, die auf längst vergangene politische Verhältnisse zurückgeht,

diese jedoch aktualisiert. Anspielungen auf kriegerische Ereignisse legen es nahe,

das ganze Buch in die Zeit Trajans und Hadrians zu datieren. Der Text entlarvt

Rom als eine widermenschliche Macht, die ihrem Ende entgegengehen muß, damit

Menschen menschlich leben können.

Ton Veerkamps Artikel »Prunkvolle Macht – die Wirtschaft des Römischen

Reiches« versucht eine Antwort auf die Frage zu finden, warum Rom – der große

Feind, die »große Hure« – nicht nur abstieß, sondern zugleich faszinierte. Die

Gründe sind in letzter Instanz ökonomischer Natur. Die Macht und der Reichtum

Roms basierten zwar auf der unfreien Arbeit der unterjochten Völker, durch

seine Prachtentfaltung aber verstand Rom zu blenden und so das Elend vergessen

zu machen. Roms Pracht war mithin keine sinnlose Vergeudung von Ressourcen,

sondern für das Fortbestehen des politischen Systems wesentlich. Bei gründlicher

Lektüre bietet die Johannesoffenbarung auch eine Lektion in der politischen

Ökonomie Roms.

Dick Boer beschäftigt sich mit einer hermeneutischen Frage: In der Johannesoffenbarung

wird die Sprache der Gewalt gesprochen. Manche halten eine solche

Sprache von vorneherein für unchristlich, andere stoßen sich an dem Text, weil

sie in ihm den Ausdruck ohnmächtigen Hasses erkennen. Insbesondere Nietzsche

hat das Buch der Johannesoffenbarung so gelesen: als das Buch des Ressentiments

der Knechte gegen die Herren. Nietzsche hat damit auch recht. Allerdings

kam sein Blick auf die Rachephantasie der Ohnmächtigen von oben: von

den Starken, die »die da unten« nur verachten können. Johannes hingegen sieht

von unten: Die Ohnmächtigen sind die Opfer der Starken. Ihr Schrei nach Rache

kommt aus der Tiefe. Die Perspektive ist aber nicht ein Tausch der Positionen,

sondern das Ende der Macht des einen über den anderen. Die Rachephantasie

der Sklaven wird »diszipliniert«. Aber die Wut bleibt. Für die Revolution des

Namens ist die Sprache der Gewalt unverzichtbar – bis die Ohnmachtsphantasie

einer »Welt ganz anders« in Erfüllung geht.“

Die neuen Hefte:

Nr. 149 (1/2016 39. Jahrgang): Offenbarung des Johannes. Beiträge von Anthony Gwyther, Gerhard Jankowski, Ton Veerkamp und Dick Boer, 60 S.

Nr. 148 (4/2015, 38. Jg.): Mammon – Bonhoeffer – Reformation heute. Beiträge von Ton Veerkamp, Andreas Bedenbender, Dick Boer und Ulrich Duchrow, 50 S.

Sonderheft 3 (2015): Ton Veerkamp, Das Evangelium nach Johannes, 160 S.

Nr. 145-147 (1-3/2015, 38. Jg.): Gerhard Jankowski, Das Evangelium nach Lukas, 191 S.

Nr. 144 (4/2014, 37. Jg.): Andreas Bedenbender, Ja und Nein. Das Matthäusevangelium als Gegenerzählung zur markinischen „Frohen Botschaft am Abgrund“, 64 S.

Nr. 141–143 (1–3/2014, 37. Jg.): Weiter denken. Festschrift für Ton Veerkamp zum 80. Geburtstag. Mit Beiträgen u.a. von Klara Butting, Ulrich Duchrow, Frigga Haug, Wolfgang Fritz Haug und Huub Oosterhuis, 148 S.

Zur Bestellung: mail@texteundkontexte.de